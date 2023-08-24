Штраф на безбилетный проезд в Челябинской области увеличили в пять раз

За проезд без билета в общественном транспорте южноуральцы заплатят от 2,5 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об увеличении штрафов утвердили сегодня, 24 августа, депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Теперь за первичное нарушение придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Если без билета поймают во второй раз, штраф составит 5 тысяч рублей.

Ранее за безбилетный проезд был предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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