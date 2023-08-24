В Челябинске пять троллейбусов изменят свои маршруты

В Челябинске на выходные поменяют маршруты пяти троллейбусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 26 августа до 5 утра 28 августа закрывается движение троллейбусов на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до Парка Гагарина.
Это связано с модернизацией контактной сети.
На время действия ограничений троллейбусы №№ 10, 12, 14, 17 и 19 изменят свои маршруты:
№10 – Солнечный берег – Свободы – Тимирязева – Площадь Революции – Солнечный берег;
№12 – АМЗ – ДС «Юность»;
№14 – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – ДК Строителей;
№17 – Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей;
№19 – Первоозерный – Свободы – Тимирязева – Площадь Революции – Первоозерный.
Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 2, 4, 8, 51, 64, 71, 483.
Челябинск, Виктор Елисеев
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