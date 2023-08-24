В Челябинске пять троллейбусов изменят свои маршруты

В Челябинске на выходные поменяют маршруты пяти троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 26 августа до 5 утра 28 августа закрывается движение троллейбусов на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до Парка Гагарина.

Это связано с модернизацией контактной сети.

На время действия ограничений троллейбусы №№ 10, 12, 14, 17 и 19 изменят свои маршруты:

№10 – Солнечный берег – Свободы – Тимирязева – Площадь Революции – Солнечный берег;

№12 – АМЗ – ДС «Юность»;

№14 – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – ДК Строителей;

№17 – Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей;

№19 – Первоозерный – Свободы – Тимирязева – Площадь Революции – Первоозерный.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 2, 4, 8, 51, 64, 71, 483.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»