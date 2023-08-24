Ограничение движения трамваев на северо-запад Челябинска продлили

Трамваи №14, №15, №16, №19, №22 в Челябинска не вернутся на знакомые маршруты до 30 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина будет продлено до 6 часов 30 августа.

На время их действия трамваи направят по следующим маршрутам:

№14 – ЦХП – Российская – Карла Маркса – Кирова – ЦХП;

№15 – Першино – ЧЭМК (в оба направления);

№16 – Завод им. Колющенко – Кирова – Российская – Карла Маркса – Завод им. Колющенко (в оба направления);

№19 – Коксохим – Кирова – Карла Маркса – Российская – Коксохим;

№22 – Трамвайное депо №2 – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо №1.

Ранее панировалось, что трамваи вернутся на привычные маршруты к утру понедельника, 28 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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