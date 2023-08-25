25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

25.08.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:00 Челябинск – «Юридическое бюро»: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Кино-встреча любителей кино «Образ педагога в кинематографе» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 – 17:00 Челябинск – День российского кино: обзор литературы, викторина (иблиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, летней ротонде «У аквариума»
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14:00 Челябинск – Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с победителями регионального этапа конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (Резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27а, второй этаж)
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15:00 Челябинск – Заседание Женского клуба при Центре занятости населения + бесплатные юридические консультации для участников СВО и членов их семей, организованные АНО «Боевое Братство» и «Альфа» (кадровый центр «Работа России», ул.Гагарина, 40)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Час киночудес «Мультики – ожидание чуда» ко Дню российского кино (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Концерт «В городском саду играет оркестр» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)
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21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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