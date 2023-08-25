25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Заседание Женского клуба при Центре занятости населения + бесплатные юридические консультации для участников СВО и членов их семей, организованные АНО «Боевое Братство» и «Альфа» (кадровый центр «Работа России», ул.Гагарина, 40)