Число нарушений, выявляемых на Челябинской таможне, выросло в полтора раза

Челябинские таможенники стали чаще выявлять нарушения законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за семь месяцев 2023 года сотрудники ведомства возбудили 2 тысячи 282 дела об административных правонарушениях. Это на 65% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как следствие, выросли и суммы назначенных штрафов. С начала года они составили 29 миллионов рублей.

Однако, по результатам рассмотрения большинства дел, таможенники вместо назначения штрафов ограничивались предупреждением. Это смягчение связано с изменениями, внесенными в КоАП РФ. В таких случаях бизнесу удалось сэкономить более 23 миллионов рублей только на суммах штрафов.

Чаще всего нарушителями выступали юридические лица. Каждое второе дело связано с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товара.

«Участники внешней торговли могут беспрепятственно перевозить товар на территории ЕАЭС без прохождения таможенного контроля. Однако не стоит забывать, что предприниматели обязаны подавать соответствующие статистические формы. К сожалению, не каждый представитель бизнеса выполняет установленные законодательством требования. Поэтому в текущем году значительно увеличилось количество административных дел, возбужденных в отношении руководителей организаций», – отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»