Каждый второй южноуралец хоть раз ушел с работы из-за постоянного стресса

Половина челябинцев хотя бы раз увольнялись из-за постоянного стресса на рабочем месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего психологическое напряжение на работу жители Челябинской области испытывают из-за неуверенности в завтрашнем днем и начальства. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами Службы исследований hh.ru, платформы, специализирующейся на онлайн-рекрутинге в России.

В ходе исследования 50% южноуральцев признались, что как минимум один раз меняли место трудоустройства по причине постоянного стресса на рабочем месте. Чаще всего такое решение принимают маркетологи (59%), специалисты по управлению персоналом (57%) и бухгалтера (53%). Еще у 40% жителей региона подобного опыта не было, а 10% затруднились ответить.

«Ключевыми причинами стресса на работе для жителей УрФО (в том числе, Челябинской области) являются неуверенность в завтрашнем дне (на это сетуют 47%), а также руководство (38%) и новости, социально-политический контекст (34%). Кроме того, довольно часто респонденты стрессуют из-за большого объема работы (26%), атмосферы в коллективе и личных проблем (по 22%), крупных перемен в жизни и коротких сроков для выполнения задач (по 19%). Реже всего причиной стресса становится график (9%)», – рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

60% работников из Челябинской области обычно справляются со стрессом при помощи сна, 40% – благодаря разговорам с близкими, 30% – благодаря спорту.

23% челябинцев признались, что со стрессом им помогает справиться алкоголь, столько же принимают специальные лекарства. По 13% рассказали, что имеют привычку заедать стресс, практикуют медитации и дыхательные практики. Кроме того, 13% при стрессе начинают курить.

Только 7% в таких ситуациях обращаются к психологу, еще столько же борются со стрессом при помощи кофе. 3% идут разговаривать с руководителем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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