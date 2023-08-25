Южноуральца будут судить за побег из суда после признания его виновным в убийстве тещи

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Карабаша, напавшего на конвоиров после оглашения приговора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего карабашца, обвиняемого в попытке побега из-под стражи с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

История в духе криминального боевика разыгралась в декабре 2022 года в здании постоянного судебного присутствия Кыштымского городского суда в Карабаше. В тот день заканчивался судебный процесс по другому уголовному делу в отношении южноуральца – его обвиняли в убийстве своей тещи: женщину он убил, так как та отказывалась рассказать, где прячутся сбежавшие от него жена и двое детей.

Услышав, что за это преступление суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, карабашец напал на конвоиров – сотрудников полиции. Заточкой он тяжело ранил одного из полицейских и легко – второго.

После этого выбежал из здания суда, однако один из пострадавших сотрудников полиции успел остановить беглеца, выстрелив ему из пистолета в бедро.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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