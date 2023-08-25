Житель Кыштыма отдал почти миллион рублей шантажистке, грозившей отправить его интим-фото друзьям

Житель Кыштыма перевел 950 тысяч рублей вымогателям за нераспространение интимных фото.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Кыштыма обратился 28-летний местный житель и рассказал, что познакомился в социальной сети с девушкой, с которой начал фривольную переписку.

Новая знакомая предложила обменяться откровенными фотографиями. А через какое-то время «виртуальная подруга» прислала его интимное фото, которое он ей не направлял, и начала шантажировать мужчину рассылкой подобных снимков его друзьям, требуя деньги.

Когда кыштымец выполнил требования незнакомки, угрозы не прекратились. Такие же «настойчивые просьбы» посыпались на него уже с других аккаунтов в социальной сети. Угрожающие сообщения приходили более чем с 30 фейковых аккаунтов. Молодой человек выполнял все требования неизвестных и долгое время переводил им деньги. В общей сложности он перевел 950 тысяч рублей, которые откладывал на покупку автомобиля.

По данному факту в МО МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к его совершению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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