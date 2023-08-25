В пригороде Челябинска оштрафовали сотрудника УК, обматерившего жильца, не согласившегося с начислениями за коммуналку

В Сосновском районе работник управляющей компании привлечен к административной ответственности за оскорбления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с требованием наказать представителя коммунальной организации в надзорное ведомство обратился житель поселка Полетаево.

Оказалось, что у южноуральца возникли вопросы по поводу начисления оплаты за коммунальные услуги. Однако, когда он обратился с ними в управляющую компанию, нормального диалога не получилось. Между собственником жилья и сотрудником УК вспыхнул конфликт, и представитель организации обрушился на мужчину с нецензурной бранью.

Опрошенный сотрудник управляющей компании факт оскорбления отрицал. Но по результатам проверки прокурор возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по факту оскорбления южноуральца.

Суд приговорил несдержанного коммунальщика к 40 тысячам рублей штрафа. Он пытался оспорить это решение в апелляционном порядке в Сосновском районном суде, настаивая на своей невиновности. Но безуспешно. Хотя суд учел имущественное положение коммунальщика и снизил размер штрафа до 35 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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