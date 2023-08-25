В центре Челябинска из-за фестиваля «Трактора» на полдня закроют движение

В субботу движение по главной улице Челябинска в центре города закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с проведением фестиваля Traktor Winline Fest с 15 часов до 23 часов 27 августа будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов.

Кроме того, ограничения вводятся на участке улицы Лесопарковой от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.

Автобусы №№ 2, 4, 15, 33, 81, 123, 483 на время действия ограничений будут направлены до Лесопарковой по улицам Энтузиастов и Сони Кривой.

Участникам дорожного движения рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути объезда.

Напомним, фестиваль начнется в предстоящее воскресенье, в 19 часов на площадке у памятника Игорю Курчатову. Мероприятие будет проходить второй год подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»