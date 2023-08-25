В Челябинске утвердили проект планировки под запуск метротрамвая

В миндортрансе Челябинской области утвердили проект планировки территории областного центра, по которой пройдет метротрамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ подписал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Он опубликован на официальном сайте мэрии Челябинска.

В проекте указано назначение земельных участков, а также остановки легкорельсового общественного транспорта. Планируется строительство двух веток – от улицы Героев Танкограда до ЮУрГУ по проспекту Ленина, а также от железнодорожного вокзала до улицы Каслинской и пересечения проспекта Победы и улицы Косарева.

В рамках реализации будут благоустроены остановки «Улица Каслинская», «Площадь Революции», «Торговый центр», «Улица Косарева», «Улица Овчинникова».

Напомним, метротрамвай в Челябинске планируется запустить к концу 2025 года. Об этом летом прошлого года заявлял первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин. Всего на реализацию в Челябинске проектов «Обновление трамвайной системы» и «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть города Челябинска» планировалось направить почти 73 миллиарда рублей, полученных в виде льготных кредитов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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