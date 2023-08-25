На Южном Урале открывается сезон летне-осенней охоты

В Челябинской области стартует сезон летне-осенней охоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, завтра, 26 августа, в регионе откроется сезон летне-осенней охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь.

Ведомство напоминает, что на охоте необходимо соблюдать определенные правила, меры безопасности при обращении с оружием, а также меры пожарной безопасности.

Каждый охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закрепленных угодьях – путевку. Эти документы нужно иметь при себе, а не в автомобиле или дома.

«Необходимо помнить, что охота осуществляется в местах охоты, в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов», – подчеркнули в минэкологии.

В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности.

Нарушителям правил охоты грозит штраф до четырех тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года охотник лишается права охоты и владения оружием.

При незаконной добыче охотничьих животных виновному также предъявляется иск о возмещении ущерба. Так, например, за незаконно добытую самку косули размер вреда составляет 200 тысяч рублей, а за самку лося – 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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