Сергей Безруков приедет в Челябинскую область на съемки сериала о Федоре Плевако

Южноуральский Троицк станет съемочной площадкой фильма о знаменитом адвокате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, часть эпизодов сериала «Плевако» в ближайшие дни будут снимать в Троицке. Именно здесь родился легендарный российский адвокат.

«Плевако» – это историческая судебная драма в 10 сериях, повествующая о судьбе Федора Никифоровича Плевако. Непревзойденный оратор изменил культуру ведения судебного процесса и заложил основы современной правовой системы.

Главную роль в кинокартине сыграет Сергей Безруков. «Федор Никифорович Плевако – интереснейшая личность, звезда своего времени! Газеты, в которых печатали его речи, раскупались молниеносно, на его выступления в суде ходили как на концерт или в театр. Если он брался за защиту, то делал это на совесть. Адвокат ведь не выбирает, кого защищать. Иногда Федор Никифорович брался за ситуации, которые казались безвыходными, и все равно умудрялся повернуть дело так, что присяжные видели перед собой человека, его внутренний мир, а не совершенный им поступок, и в них пробуждалось сострадание», – рассказывает актер.

Режиссер картины – Анна Матисон, известная такими сценарными и режиссерскими работами, как «Сатисфакция», «Млечный путь», «После тебя», «Заповедник», а также постановками в Мариинском театре.

Помимо Безрукова, в Челябинскую область приедет Ольга Лерман, исполнительница одной из главных женских ролей в сериале – Марии Демидовой, и Евгений Гомоной, актер Московского Губернского театра. Атмосферные кадры Троицка украсят все 10 серий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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