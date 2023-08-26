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Суббота, 26 августа 2023, 07:12 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

26 – 28 августа ожидаются следующие события – Челябинск

26.08.2023, суббота

  • 11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 17:15 Челябинск – Всероссийская ночь кино: демонстрация фильмов «Чебурашка», «Вызов», «Праведник» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16) (вход свободный)

  • 19:00 Челябинск – Всероссийская ночь кино: демонстрация фильмов «Чебурашка», «Вызов», «Праведник» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112) (вход свободный)

  • 20:00 Челябинск – Всероссийская ночь кино: демонстрация фильмов «Чебурашка», «Вызов», «Праведник» (начало кинопоказа – в 21:00) (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

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