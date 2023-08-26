Запрет мэрии Челябинска агитировать за прямые выборы мэра признан незаконным

Челябинск, Август 26 (Новый День, Павел Зварзин – Челябинский областной суд признал незаконными действия мэрии Челябинска по отказу в проведении серии пикетов за возврат прямых выборов мэра в период с 25 августа по 4 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», Напомним, в июле текущего года группа челябинцев выступила с инициативой проведения референдума по вопросу о возврате к прямым выборам глав муниципальных образований. И хотя избирательная комиссия региона возражений по этому поводу не нашла, Законодательное собрание Челябинской области выступило категорически против.

Вопрос даже не выносили на публичное обсуждение, ограничившись заочным голосованием, по итогам которого в середине августа инициативу отклонили. Парламентарии заявили, что не видят смысла в проведении референдума по предложенным вопросам, так как они уже урегулированы действующим законодательством. Это решение инициаторы всеобщего голосования оспаривают в суде.

Дополнительно сторонники прямых выборов мэров планировали провести с 25 августа по 4 сентября в центре города серию пикетов. Но наткнулись на непонимание со стороны властей Челябинска. В проведении акций им отказали, поскольку «форма проведения публичного мероприятия» (пикет с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций, иными словами – куба), якобы, не соответствует федеральному законодательству: по мнению мэрии надо было писать – пикетирование.

Организаторы пикетов обратились в суд. Советский районный суд не нашел нарушений в отказе администрации города проводить пикеты. Челябинский областной суд его вердикт отменил.

«В поданном уведомлении на сегодня значится пикет на Кировке, вчера собирали куб в офисе», – рассказал один из организаторов Ярослав Щербаков.

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