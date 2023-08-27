В Челябинске трамвай ударил легковушку

В Челябинске трамвай врезался в легковой автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных. Автомобили, двигавшиеся от улицы Труда в крайнем левом ряду, начали поворот налево на улицу Братьев Кашириных, и одна из легковушек, пропуская встречные автомобили, остановилась на трамвайных путях. В это время трамвай, двигавшийся в сторону Теплотеха, тоже начал двигаться и не стал тормозить перед мешавшим ему авто. В результате ударил машину и протолкнул ее слегка вперед.

Как итог: автомобиль получил повреждения, движение трамваев было остановлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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