российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 августа 2023, 16:15 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

На одной из улиц в центре Челябинска на две недели закрывают движение автотранспорта

В Челябинске на две недели закрывают движение транспорта по улице Работниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на Свердловском проспекте продолжаются ремонтные работы на теплосетях. В связи с этим с 8:00 28 августа до 20:00 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту.

Сегодня участок Свердловского проспекта от улицы Калинина до улицы Работниц полностью закрыт для автотранспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,