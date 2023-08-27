На одной из улиц в центре Челябинска на две недели закрывают движение автотранспорта

В Челябинске на две недели закрывают движение транспорта по улице Работниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на Свердловском проспекте продолжаются ремонтные работы на теплосетях. В связи с этим с 8:00 28 августа до 20:00 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту.

Сегодня участок Свердловского проспекта от улицы Калинина до улицы Работниц полностью закрыт для автотранспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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