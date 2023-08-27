В России на свадьбе уничтожили паспорта молодоженов – медовый месяц под угрозой

В России на одной из свадеб порвали паспорта молодоженов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественная церемония заключения брака и банкет состоялись в пятницу, а в понедельник новоиспеченные супруги собирались отправиться в свадебное путешествие – в Сочи.

Однако в самый разгар пятничного веселья один из гостей в клочья разобрал паспорта молодоженов.

В итоге всю минувшую субботу, «вместо того чтобы спокойно считать конверты с деньгами, туристы бегали по МФЦ и отделам полиции. Цель одна – успеть оформить временное удостоверение личности, чтобы медовый месяц не накрылся медным тазом. Если улететь можно по загранпаспорту, то селить в гостиницу по нему запрещено», – пишет telegram-канал «Крыша турдома».

Как выяснилось, случай не уникальный. Как говорится, бывало и похуже.

«У нас молодожены на Мальдивах поссорились, и девушка порвала загранпаспорт парня», – рассказали в соцсетях. Этому молодожену пришлось искать консульство и оформлять временные документы. Вернувшись в Россию, мужчина подал на развод и в суд – на возмещение 50% расходов по поездке.

Москва, Анастасия Палей

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