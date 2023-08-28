Челябинская область стала одним из аутсайдеров на Урале по числу работников с высокими с зарплатами

Менее трети южноуральцев получают зарплату выше среднероссийской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла предпоследнее место в УрФО по числу сотрудников с высокими зарплатами. Рейтинг опубликовал телеграм-канал «Глав.Индекс».

Лидерами среди уральских регионов традиционно остаются нефтегазовые регионы.

На первом месте – Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь 75% сотрудников получают заработную плату выше средней по России. При этом жалованье 35,1% работников в два раза превышает среднее по стране. ЯНАО занимает 1 место в общероссийском рейтинге регионов по высоким зарплатам.

Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ: 60,8% работающих жителей с зарплатой выше среднероссийской, 23,5% – выше двух средних по стране. Это 3 место общероссийского рейтинга.

Третье место среди уральцев занимает Тюменская область. Здесь доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет 36,1%. При этом 12% работающих тюменцев получают вдвое больше, чем в среднем по России. В общероссийском рейтинге регионов по высоким зарплатам область занимает 15 место.

На четвертом месте идет Свердловская область: 28,8% работников с зарплатой выше среднероссийской и 7,8% – доля работников с оплатой труда выше двух средних по стране. Это 26 место в общероссийском рейтинге.

Лишь пятое место среди уральцев – у Челябинской области, где жалованье превышает средний показатель по стране лишь у 28,4% работников. У 6,6% сотрудников зарплата вдвое выше средней по стране. В общероссийском рейтинге региону досталось 28 место.

Хуже дела обстоят в УрФО лишь в Курганской области: 20,3% – доля работников с зарплатой выше среднего по стране и 4,4% – доля сотрудников с оплатой труда выше двух средних по стране. Это 53 место в общероссийском рейтинге регионов по высоким зарплатам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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