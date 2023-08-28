Южноуральцы завоевали четыре медали чемпионата России по боксу

Четверо челябинских боксеров вернулись домой с медалями национального первенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, золотую медаль завершившегося в Хабаровске чемпионата России завоевал челябинец Эдмонд Худоян.

Боксер оказался лучшим в весовой категории 48 килограммов. Это пятое чемпионское звание южноуральского спортсмена.

Кроме того, серебряная медаль – у Андрея Стоцкого. Бронзу домой привезли Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов.

П️о словам главного тренера сборной команды Челябинской области по боксу Фаригата Касымова, такого результата боксеры региона не добивались на чемпионатах России 16 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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