В Челябинске начинают отмечать День города

В Челябинске начинают праздновать День города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 сентября столице Южного Урала исполнится 287 лет. Торжества, как всегда, растянутся на несколько дней. Всего запланировано 70 мероприятий, 27 из них – общегородского уровня.

Начнется празднование в субботу, 2 сентября, Общественно-политическим вернисажем. В этот же день запланированы Военно-исторический фестиваль и открытый книжный форум «Челябинск читающий» на Кировке.

В воскресенье, 3 сентября, стартует традиционный Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». В этом году он проводится в 22 раз.

Основные мероприятия запланированы на 9 сентября. В главном концерте, который состоится на площадке у Торгового центра, примут участие Государственный симфонический оркестр, ведущие солисты Мариинского и Большого театров, Юлианна Караулова и Дискотека «Авария».

Не обойдется в этот день и без традиционного фейерверка – он начнется в 22:00 на набережной реки Миасс.

Отметим, что в ближайшую субботу в Челябинске ожидаются дожди. На 9 сентября осадков пока не прогнозируют, но может быть достаточно прохладно – не выше +12.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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