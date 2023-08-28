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Понедельник, 28 августа 2023, 11:19 мск

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В Челябинске завершили купальный сезон

В Челябинске завершается купальный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе официально работали 19 пляжей, 9 из них – муниципальных. На текущей неделе на этой территории закроют спасательные посты и уберут оборудование.

Впрочем, купаться вряд ли кому-нибудь захочется. В ближайшие дни в городе прогнозируются дожди, иногда – ливни. А воздух будет прогреваться до плюс 13 – плюс 14 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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