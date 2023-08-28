На Таганае группа туристов не заметила пропажи семерых спутников

Семерых туристов несколько часов искали в уральских горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 августа.

Вечером, возвращаясь из приюта Белый Ключ, семь пожилых туристов отстали от основной группы. Не зная дороги, они пропустили указатели, сбились с пути и заблудились на территории национального парка «Таганай».

«Удивительно, но своих товарищей не спохватились ни руководитель группы, ни те, кто благополучно дошел до Центральной усадьбы. Быстро наступившая темнота свела все попытки самостоятельно найти дорогу к нулю», – рассказали представители спасателей.

Потерявшиеся сами по телефону связались с экстренными службами.

Поиск и эвакуация пострадавших продолжалась до 3 часов ночи. Несколько человек, с обострившимися хроническими заболеваниями и ухудшившимся самочувствием, были эвакуированы при помощи квадроциклов. Остальные путешественники в сопровождении спасателей благополучно завершили ночной поход и вышли к Центральной усадьбе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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