Каждый четвертый южноуралец недоволен состоянием школьного образования в регионе

Больше четверти жителей Челябинской области недовольны состоянием образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее острой проблемой образовательной системы Южного Урала является нехватка педагогов. Об этом свидетельствует исследование Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Опрос, проведенный весной текущего года, показал, что менее половины (45,3%) южноуральцев удовлетворены состояние школьного образования в регионе.

Более четверти (27,8%) жителей области состоянием школы на Южном Урале недовольны. Примерно столько же (26,9%) затруднились ответить.

Наиболее актуальной проблемой участники опроса назвали нехватку педагогов. Ее отметили 27,2% респондентов.

Второе место по остроте занимает гонка в образовательных организациях за показателями, «натаскивание» к ЕГЭ (21,1%). Каждый пятый опрошенный (18,9%) выразил неудовлетворенность программой обучения. Еще 14,9% обеспокоены низкой квалификацией педагогов, а 13,2% – большой загруженностью детей домашними заданиями. Наконец, на плохое школьное питание обратили внимание 12,6% участников исследования.

Каждый десятый южноуралец (10,1%) заявил о плохом техническом состоянии зданий школ.

На отсутствие дополнительных бесплатных занятий пожаловались 7,3% респондентов. Школьные поборы беспокоят 7% жителей области. Нехватка учебников и школьных материалов – 5,9%.

Кроме того, тревогу у южноуральцев вызывают дистанционное образование в школе (5,7%) и большое количество детей в классах, обучение в две смены (5,6%).

Такие варианты, как «школьная травля со стороны одноклассников», «нет программы продленного пребывания детей», «школа находится очень далеко» набрали менее 5% голосов.

«Проблема нехватки педагогов чаще беспокоит жителей сельских районов, а также женщин молодого и среднего возраста. Проблема гонки за показателями – жителей Челябинска и Магнитогорска. Проблема неудовлетворенности программой обучения – жителей Челябинска», – приводят данные в ЦОМ после анализа ответов южноуральцев.

Исследование проводилось в период с 10 апреля по 21 мая 2023 года методом уличного опроса. Всего было опрошено 17 тысяч 600 респондентов – граждан РФ в возрасте старше 18 лет, зарегистрированных и проживающих на территории Челябинской области в 43 муниципальных образованиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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