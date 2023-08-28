Свобода с ограничениями: в центре Челябинска частично закроют движение

Движение транспорта по улице Свободы в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением земляных работ по установке опор для модернизации контактной сети на участке по улице Свободы от проспекта Ленина до улицы Плеханова с 29 августа по 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта по крайним правым полосам дороги.

Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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