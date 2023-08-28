Глава СКР взял на контроль ситуацию с нашествием мух на село в Челябинской области

Руководитель Следственного комитета России потребовал доклада после жалоб жителей Муслюмова на работу птицефабрики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Муслюмово, недовольных последствиями деятельности расположенного поблизости от села предприятия.

По словам южноуральцев, «из-за отходов производства птицефабрики в воздухе стоит неприятный запах и в большом количестве летают насекомые, которые являются переносчиками инфекций», отмечают в силовом ведомстве. Кроме того, жители подозревают предприятие в сбросе отходов в реку Теча. Они неоднократно обращались к сотрудникам местных органов власти, однако на жалобы никто не реагирует, утверждают муслюмовцы.

По данному факту следственными органами областного управления СКР проводится проверка по подозрению в халатности.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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