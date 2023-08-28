Турист из Челябинска лишился 400 тысяч рублей, решив купить валюту у местных

Мошенники обманули отдыхавшего за границей челябинца на 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, житель Челябинска стал жертвой мошенников, находясь за пределами России.

В отделе полиции «Калининский» 50-летний мужчина рассказал, что отдыхал за рубежом, где решил приобрести местную валюту. Об этом он написал в мессенджере.

Вскоре на объявление откликнулся неизвестный, заверивший, что у него есть знакомый среди местных жителей, который произведет обмен по выгодному курсу. При этом деньги нужно было перевести на банковский счет, а местную валюту получить у аборигена.

Когда челябинец встретился с так называемым «посредником», выяснилось, что ни в каких сделках тот не участвовал и денег не получал. Таким образом, ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Вернувшись с отдыха, мужчина обратился в полицию.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых. По данному факту в отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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