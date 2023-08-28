В Челябинске будут судить супругов, обманувших автомобилистов из шести регионов на миллион рублей

Супружеская пара из Челябинска под ширмой интернет-магазина обманула 50 автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, закончено расследование уголовного дела, возбужденного в феврале этого года в отношении супругов. Их подозревают в 50 эпизодах мошенничества.

Из материалов следует, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по этой же статье 29-летний южноуралец и его 30-летняя супруга, используя сайт якобы легального интернет-магазина, предлагали оптовую и розничную продажу автомобильных запчастей. При этом они указывали заведомо недостоверную информацию о наличии и стоимости деталей и расходных материалов.

Челябинцы брали предоплату за полученный заказ, но деньгами распоряжались по собственному усмотрению. Когда же клиенты начинали требовать оплаченный товар, они либо поставляли недорогие позиции, либо частично возвращали деньги, либо просто тянули время.

Таким образом, общий ущерб составил 1 миллион 88 тысяч рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга.

В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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