Дубль два: СКР вновь подключился к конфликту с переездом «Каширинского» рынка под Челябинском

Глава СКР отреагировал на коллективное обращение жителей поселка Кременкуль, напуганных появлением у них под боком гигантского рынка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре при Следственном комитете России, глава ведомстве Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по видеообращению жителей Кременкуля, выступивших против появления рядом с поселком огромного базара.

Запись обращения жителей Сосновского района была опубликована в сети Интернет. «Они выражают несогласие со строительством продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам в этом населенном пункте, и полагают, что оно незаконно. Для этих целей производится массовая вырубка лесных насаждений площадью 8 гектаров. Решение о проведении работ принято без учета общественного мнения. Кроме того, на рынке будут реализовывать продукцию не только местные сельхозтоваропроизводители, но и торговцы из ближнего зарубежья», – заявили в силовом ведомстве.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по жалобе уже начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя регионального подразделения ведомства Ахмеду Асхабову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, конфликт, связанный с «поисками» нового места для торговцев с Каширинского рынка в Челябинске, длится в Сосновском районе с начала лета текущего года. О ликвидации торговых рядов мэрия областного центра заявляла давно: территорию действовавшего на северо-западе города «базара» планировалось отдать под комплексную застройку в рамках программы реновации.

Наконец, в этом году решение было принято. А в начале июля на пустырь рядом с микрорайоном «Парковый Премиум» в Сосновском районе заехали торговцы с ликвидированного рынка. До этого здесь, в 500 метрах от строящегося поселка, располагался небольшой строительный рынок «Караван», где и решили обосноваться «выходцы» с «Каширинского».

Жителей нового микрорайона непрошенное соседство не обрадовало. Менее чем за месяц небольшой рынок разросся до 10 гектаров. А помимо стройматериалов, здесь начали торговать и продуктами.

Обитатели «Паркового Премиум» начали жаловаться на антисанитарию, запахи гниения и расплодившихся крыс, потихоньку «осваивающих» жилой сектор. В ответ обиженные торговцы перекрыли единственный подъезд к микрорайону. Дело дошло до массовых разборок. В ситуацию пришлось вмешаться председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а на дороге, ведущей к жилому массиву, вставили посты ДПС.

Но торговцев это не смутило. Собственники рынка заявили, что дорога проходит по принадлежащему им участку, а жителей микрорайона обвинили в привлечении к конфликту «националистических группировок», которые, якобы, заходят на территорию рынка с битами и в балаклавах и оскорбляют. И предложили обитателям «Паркового Премиум» добираться домой по старой грунтовке от бывшего поста ДПС.

К решению конфликта подключались и региональные власти. Не исключено, что «переезд» рынка от «Паркового Премиум» к Кременкулю сочли неплохим вариантом. Но с жителями посоветоваться опять забыли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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