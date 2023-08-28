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Понедельник, 28 августа 2023, 22:09 мск

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В Челябинской области назначен новый федеральный инспектор

Фото: http://uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами субъектов региона объявил о назначении федерального инспектора по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту должность занял Владимир Шишков.

Владимир Владимирович Шишков родился в 1972 году в городе Миассе Челябинской области. Окончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии инженер-механик и Челябинский госуниверситет по специальности юрист. Работал в органах прокуратуры Челябинской области и в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области. Общий стаж государственной службы – почти 30 лет. Имеет ведомственные награды.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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