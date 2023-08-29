29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

29.08.2023, вторник
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08:00 – 10:00 Челябинск – День открытых дверей в женской консультации городской клинической поликлиники №8: экспресс-обследование репродуктивного здоровья, посетить семинары и мастер-классы от экспертов и врачей по темам планирования и беременности, получить консультации от специалистов роддома (пр. Ленина, 3, четвертый этаж)
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10:00 Челябинск – Познавательный час «Что Спас припас»: знакомство с историей, традициями, обычаями и обрядами праздника (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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10:30 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа «Удивительный мир ароматов природы» для женщин-домохозяек (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – 41-е заседание Челябинской городской Думы (здание администрации Центрального района, ул. Коммуны, 89)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Игра-викторина «Секреты школьного портфеля» (сквер «Молодежный»)
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12:00 Челябинск – Пресс-ланч, приуроченный к 12-летию Napoleon IT и посвященный проблемам нейросетей (Napoleon IT, ул. Коммуны, 87, третий этаж)
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13:00 Челябинск – Визит представителей СМИ в отремонтированное физиотерапевтическое отделение челябинской детской городской поликлиники №8 им. Невского (ул. Чичерина, 32)
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15:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и призеров всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе с участием заместителя губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка и вице-президента АО «Российский экспортный центр» Романа Генкеля (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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15:00 Челябинск – Творческо-игровое занятие к 100-летию создания студии Уолта Диснея (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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16:00 Челябинск – Районный праздник «День первоклассника» для опекунских семей Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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