29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08:00 – 10:00 Челябинск – День открытых дверей в женской консультации городской клинической поликлиники №8: экспресс-обследование репродуктивного здоровья, посетить семинары и мастер-классы от экспертов и врачей по темам планирования и беременности, получить консультации от специалистов роддома (пр. Ленина, 3, четвертый этаж)