На Южном Урале выявлено крупное мошенничество при исполнении муниципального контракта

В Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при исполнении муниципального контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, на прошлой неделе началась проверка работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контрольные мероприятия проводятся в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также органах местного самоуправления.

Материалы проверки в Кыштыме стали поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

«Установлен факт хищения подрядчиком денежных средств путем обмана по муниципальному контракту на благоустройство городского парка имени Пушкина. Работы проводились по установке детских игровых комплексов и скейт-площадки, – уточили в ведомстве. – Размер ущерба администрации городского округа превысил 700 тысяч рублей».

Кыштым, Павел Зварзин

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