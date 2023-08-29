На Южном Урале выявлено крупное мошенничество при исполнении муниципального контракта

В Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при исполнении муниципального контракта.
Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, на прошлой неделе началась проверка работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контрольные мероприятия проводятся в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также органах местного самоуправления.
Материалы проверки в Кыштыме стали поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
«Установлен факт хищения подрядчиком денежных средств путем обмана по муниципальному контракту на благоустройство городского парка имени Пушкина. Работы проводились по установке детских игровых комплексов и скейт-площадки, – уточили в ведомстве. – Размер ущерба администрации городского округа превысил 700 тысяч рублей».
Кыштым, Павел Зварзин
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