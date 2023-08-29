В Челябинске открыли движение трамваев на северо-запад

Движение трамваев открыли на сутки позднее первоначального срока.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение трамваев по проспекту Победы возобновлено. Об этом сегодня, 29 августа, утром сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», обеспечивающего работу электрического общественного транспорта.
Движение маршрутов организовано:
№14 – ЦХП – ул. Чичерина;
№️15 – ЧЭМК – ул. Чичерина;
№16 – Завод им. Колющенко – ул. Чичерина;
№19 – Ул. Чичерина – Коксохим;
№22 – Ул. Чичерина – трамвайное депо №1.
Напомним, трамвайное сообщение на северо-западе областного центра было приостановлено в связи с ремонтом тепловых сетей с вечера 22 августа. Первоначально планировалось, что оно возобновится утром 28 августа. Однако в минувшую пятницу транспортники сообщили о продлении закрытия до 30 августа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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