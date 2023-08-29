В Челябинске открыли движение трамваев на северо-запад

Движение трамваев открыли на сутки позднее первоначального срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение трамваев по проспекту Победы возобновлено. Об этом сегодня, 29 августа, утром сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», обеспечивающего работу электрического общественного транспорта.

Движение маршрутов организовано:

№14 – ЦХП – ул. Чичерина;

№️15 – ЧЭМК – ул. Чичерина;

№16 – Завод им. Колющенко – ул. Чичерина;

№19 – Ул. Чичерина – Коксохим;

№22 – Ул. Чичерина – трамвайное депо №1.

Напомним, трамвайное сообщение на северо-западе областного центра было приостановлено в связи с ремонтом тепловых сетей с вечера 22 августа. Первоначально планировалось, что оно возобновится утром 28 августа. Однако в минувшую пятницу транспортники сообщили о продлении закрытия до 30 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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