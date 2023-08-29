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Вторник, 29 августа 2023, 09:39 мск

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Пожилая жительница Челябинской области три дня переводила свои сбережения аферистам

Пенсионерка из Чебаркуля за три дня лишилась почти 800 тысяч рублей, поверив мошенникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел внутренних дел Чебаркуля обратилась 80-летняя женщина, которую уговорил связаться с полицейскими ее сын.

Южноуралец узнал, что мать перевела незнакомым людям 770 тысяч рублей. Вмешавшись, он успел остановить еще один перевод и сохранил ей около 150 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонили представители «службы безопасности банка», которые в ходе разговора выяснили, сколько денег имеется на ее счетах, а затем убедили в том, что нужно перевести все эти средства, чтобы злоумышленники не завладели ее квартирой.

Выполняя указания мошенников, пенсионерка снимала деньги и переводила на указанные счета. Она даже ввела в заблуждение собственного сына, которому позвонили из банка и предупредили, что его мать может находиться под влиянием мошенников, так как постоянно разговаривает по телефону.

Женщина рассказала полицейским, что ей и до этого поступали звонки от неизвестных, но она всегда прерывала разговор, зная о мошеннической схеме. Но в этот раз почему-то поверила в легенду злоумышленников.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Полиция ищет причастных к совершению преступления и вновь призывает жителей Челябинской области к бдительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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