Оператора автозаправки в Южноуральске будут судить за взрыв автомобиля с пострадавшими

Работник автозаправочной станции предстанет перед судом за взрыв, в котором пострадали два человека.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Южноуральска, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе следствия установлено, что в августе 2022 года оператор автомобильной газозаправочной станции, расположенной на территории Южноуральска, в нарушение требований закона, заправил сжиженным углеводородным газом 50-литровый бытовой баллон, который не проходил периодические технические освидетельствования.
Клиенты убрали баллон в багажник машины и отправились домой. Во время поездки произошла разгерметизация неисправной емкости, от искры электропроводки автомобиля газовоздушная смесь загорелась и раздался взрыв.
Во время пожара находившиеся в авто супруги получили термические ожоги головы, шеи, туловища и рук, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью мужчине, женщине – тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube