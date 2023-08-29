Оператора автозаправки в Южноуральске будут судить за взрыв автомобиля с пострадавшими

Работник автозаправочной станции предстанет перед судом за взрыв, в котором пострадали два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Южноуральска, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что в августе 2022 года оператор автомобильной газозаправочной станции, расположенной на территории Южноуральска, в нарушение требований закона, заправил сжиженным углеводородным газом 50-литровый бытовой баллон, который не проходил периодические технические освидетельствования.

Клиенты убрали баллон в багажник машины и отправились домой. Во время поездки произошла разгерметизация неисправной емкости, от искры электропроводки автомобиля газовоздушная смесь загорелась и раздался взрыв.

Во время пожара находившиеся в авто супруги получили термические ожоги головы, шеи, туловища и рук, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью мужчине, женщине – тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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