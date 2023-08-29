Прокуратура призвала мэра Челябинска разобраться с разваливающимся домом, где живут ветераны труда и инвалиды

Прокуратура требует решить судьбу многоквартирной «сталинки» на улице Островского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку после обращения жителей дома №5 по улице Островского, пожаловавшихся на аварийное состояние здания.

Сотрудники прокуратуры уверены, что строение, действительно, имеет признаки аварийности. Так, согласно заключению ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» отмостка отходит от фундамента, цокольная часть фасада дома потрескалась и имеет сколы, разрушены штукатурно-окрасочный и отделочный слои. Физический износ дома не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья приживающих в нем челябинцев, считают в надзорном ведомстве.

Живут здесь горожане, которых можно отнести к социально-уязвимой категории, в том числе ветераны труда и инвалиды. Но городские чиновники до сих пор не приняли всех необходимых мер для проведения оценки технического состояния жилого дома, не инициировали обращение в межведомственную комиссию по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Хотя в здании есть и квартиры, принадлежащие городу.

Главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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