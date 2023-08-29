Появились подробности падения вертолета в Челябинской области

Начали появляться подробности падения вертолета Ми-8 в Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», катастрофа произошла в Сосновском районе. Местные жители, видевшие катастрофу, рассказали в соцсетях: вертолет «закрутило», он попытался подняться вверх, «взлетел, а потом резко вниз – и тишина».

Вертолет упал в лесу рядом с поселками Прудный и Красное Поле.

«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие, – заявил губернатор Алексей Текслер. – По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким».

Источники сообщают, что полет был тренировочным. Предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность.

По данным МЧС, возгорание на месте падения МИ-8 ликвидировано, найдены тела трех погибших.

Челябинск, Павел Зварзин

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