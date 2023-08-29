Хакеры уничтожили крупную челябинскую компанию

Хакеры взломали клиентскую базу челябинской ортопедической компании и потребовали за нее выкуп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники запустили в компьютеры компании вирус Loki Locker, на экранах сотрудников появился ультиматум: если хотите восстановить данные, переведите деньги в течение 24 часов. «Слетела» вся информация по заказам, платежные докумены, договоры с клиентами, номера поставщиков и коллег. Без них встала работа всех филиалов.

«Утечка произошла из-за невнимательности сотрудника – кто-то нажал на фейковую ссылку и запустил механизм, – пишет telegram-канал Ural Mash. – Виновника ищут, никто не сознается. Платить взломщикам директор фирмы не стал и пошел в полицию. Ущерб он оценивает в 150 тысяч рублей». Работа компании остановлена.

Челябинск, Павел Зварзин

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