30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

30.08.2023, среда
-
09:30 Челябинск – Встреча представителей челябинских СМИ врачами травмцентра областной клинической больницы, которые расскажут о спасении байкера после ДТП и сложностях работы с политравмой, а пациент поделится своей историей (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус)
-
10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная открытию театрального сезона в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
10:00 Челябинск – Познавательно-спортивная игра «До свидания, лето!» для МБДОУ «Детский сад № 310 г. Челябинска» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
10:00, 11:00 Челябинск – Комплексное занятие «Добрые волшебники» (детская библиотека №3 им. В.Н. Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
-
10:30 Челябинск – Тематическое занятие с элементами игр «Лесные животные» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Комплексное занятие «Одежда» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
-
12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная кадровому вопросу в машиностроении и оборонно-промышленном комплексе (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
-
12:00 – 13:00 Челябинск – Юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:00 Челябинск – Гостиная психолога: групповая консультация (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
15:00 Челябинск – Встреча в арт-мастерской «Мечты»: cкрапбукинг «Сон в летнюю ночь» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
-
16:00 Челябинск – Вернисаж персональной выставки скульптуры Владимира Сырейщикова (Челябинский центр искусств, выставочный зал, ул. Сони Кривой, 30)
-
16:00 Челябинск – Вечер творчества Вадима Мулермана «Все равно мы встретимся» к 85-летию со дня рождения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – «Юридическое бюро» бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube