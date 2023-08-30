30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09:30 Челябинск – Встреча представителей челябинских СМИ врачами травмцентра областной клинической больницы, которые расскажут о спасении байкера после ДТП и сложностях работы с политравмой, а пациент поделится своей историей (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус)