В магнитогорском «Притяжении» открыли спортивный кластер

В городском курорте «Притяжение» открыт спортивный кластер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в южной части парка «Притяжение» обустроен спортивный кластер, включающий в себя 26 современных спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками. На территории кластера также работают тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга.

Торжественное открытие комплекса было еще и спортивным, объединив десятки спортсменов и любителей. Все они также приняли участие в Первом Кубке Притяжения. Сражались на новых современных площадках за победу в соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу. И на каждом из полей было жарко.

Современный спортивный кластер в «Притяжении» появился за два месяца. Он оборудован по последнему слову техники.

«Спортивный кластер довольно компактный, с одной стороны, но его площадь почти пять гектаров,– рассказывает руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько. – Здесь 26 различных спортивных площадок, как для индивидуальных видов спорта, так и для командных. Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна-футбол, текбол. И есть традиционные площадки – волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. Тренажеров у нас представлена вся линейка, это паркур, воркаут, силовые единоборства – октагон, ринг, фитнес-капсулы различные, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 метров, разминочные зоны. Есть зона для стрельбы из лука. И мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессуры братьев наших меньших».

На территории кластера есть вся необходимая инфраструктура. Раздевалки, душевые, пункты проката. Недалеко от игровых площадок расположился тренажерный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Абсолютно бесплатно позаниматься на тренажерах может любой желающий.

Также на территории спортивного кластера начал свою работу дрифт-трайк-клуб. Любителей экстрима здесь ждут непростая трасса с множеством крутых поворотов и непривычного вида дрифт трайки. Каждая из таких машин – собрана вручную. «Они интереснее, чем картинг – они ездят боком, в дрифте, в заносе. И это более интересные ощущения, чем на картинге ехать в сцеплении с асфальтом. По лошадям они у нас разные, есть 6,5 лошадиных сил, есть 9,5», – рассказывает организатор клуба Максим Абдулин.

Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих, в том числе и в зимнее время года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»