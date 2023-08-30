В Челябинске еще на год перенесли сроки открытия цирка

Сроки реконструкции челябинского цирка вновь увеличили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание челябинского цирка вряд ли начнет работу ранее 2025 года. Об этом заявили в Росгосцирке.

Напомним, приметное сооружение в центре Челябинска было закрыто на реконструкцию в 2019 году. Уже несколько раз сроки капитальных преобразований увеличивали.

Поначалу закончить работы и возобновить работу челябинского цирка планировали в 2022 году. Но летом прошлого года в Росгосцирке заявили о недостатке финансирования и переносе сроков на осень 2024 года.

Впрочем, уже тогда в учреждении не гарантировали, что это конечная дата, а вели речь о бюджетном периоде 2023-2025 годов. И вот теперь сообщили о новом «часе Х».

«В ходе выполнения работ выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации, так как утверждены новые требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию; требуется уточнение решений по маломобильным группам населения, интерьерным и фасадным решениям; добавляются решения по цирковым технологиям, звуку, оборудованию кафе и мебели; появились новые требования пожарной безопасности; предусмотрена замена части материалов с зарубежных на отечественные», – цитирует 74.ru ответ представителей Росгосцирка.

По расчетам госучреждения, помимо потраченных уже более 800 миллионов рублей, на завершение работ необходимо еще порядка 1,7 миллиарда рублей.

Если средства удастся найти, реконструкцию здания цирка в Челябинске закончат к концу 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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