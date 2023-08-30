В Челябинске каршеринговую легковушку вынесло на тротуар с пешеходами. Пострадали четверо

Челябинец на арендованном авто вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 30 августа, на перекрестке улиц Марченко и 1-й Пятилетки в Тракторозаводском районе Челябинска. Момент ДТП сняла камера уличного наблюдения.
На записи видно, как машины двигаются по улице Марченко во встречном направлении. На перекрестке один из автомобилей начинает поворот на улицу 1-й Пятилетки, когда каршеринговое авто пытается проскочить перед ним, но не успевает.
Получив удар в заднюю часть корпуса, легковушка, снеся дорожное ограждение, вылетела на тротуар, где в это время ждали зеленого сигнала светофора несколько человек. Машина успела зацепить одного из стоявших в ожидании пешеходов. Находившаяся рядом женщина получила удар металлической конструкцией и машиной почти одновременно.
Подняться самостоятельно пешеходы уже не смогли. Им оказали помощь медики скорой помощи. Всего, по информации министерства здравоохранения Челябинской области, в ДТП пострадали четыре человека. Все они госпитализированы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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