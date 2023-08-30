Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили за решеткой

Бывший высокопоставленный чиновник челябинской мэрии остается под стражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 августа, Тракторозаводский районный суд Челябинска в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову.

Напомним, чиновника задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С начала декабря он находится в следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров заключил контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, а также произвел оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей, лично подписав акты о выполнении.

Экс-чиновник своей вины не признает. Сегодня, 30 августа, Тракторозаводский район рассматривал вопрос о продлении ему меры пресечения. Защита челябинца просила о ее смягчении. Однако судья удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок содержания экс-чиновника в СИЗО до 11 месяцев – до 5 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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