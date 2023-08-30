ММК опубликовал финансовую отчетность за шесть месяцев 2023 года

ПАО «ММК» опубликовало финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года. Напомним, в апреле 2022 года акционеры ММК приняли решение не публиковать отчеты в связи с санкциями и блокировкой части ценных бумаг. Так что это первая информация за прошедшие полтора года.

По данным компании, выручка за январь-июнь 2023 года составила 352,7 млрд рублей, чистая прибыль – 51,6 млрд.

В отчете отмечается рост капитальных вложений и сокращение оборотных средств, что связано с крупным внутренним инвестпроектом – строительством новой коксовой батареи.

В связи со снижением выручки по итогам I полугодия EBITDA уменьшилась до 88 млрд 67 млн рублей, показатель рентабельности составил 25%.

В ближайшее время на ММК прогнозируют улучшение финансовых показателей.

Так, ожидается сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка. Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности. Пуск современной и мощной коксовой батареи даст значительный экономический и экологический эффект. Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях по итогам июля – сентября.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»