Успевайте до Дня знаний: прокуратура собирает жалобы южноуральцев на школы

Прокуратура организовала прием обращений по поводу недостатков в образовательных учреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в управлении Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу и областном надзорном ведомстве организован прием обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних – учащихся общеобразовательных учреждений.

Вопросы, касающиеся оказания правовой и иной помощи детям и подросткам можно задать до 1 сентября по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30, 8 (346) 735-22-12, 8-904-817-74-21, 8 (351) 239-20-00, 8 (351) 239-21-07 организован прием сообщений по – учащимся образовательных учреждений.

«Вы можете сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях, в том числе при обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях, антитеррористической защищенности этих объектов, организации питания, образовательного процесса, медицинского обслуживания детей, подвоза несовершеннолетних в школу, обеспечения безопасности дорожного движения, проблемах дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и другие», – уточнили представители региональной прокуратуры.

Прием сообщений производится с 29 августа по 1 сентября с 09:00 до 13:00, а также с 14:00 до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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