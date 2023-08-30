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Среда, 30 августа 2023, 19:13 мск

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Суд над экс-руководителем отделения «Молодой гвардии Единой России», отрезавшим голову жертве ограбления, сделали закрытым

Саткинский городской суд Челябинской области принял решение сделать закрытым судебный процесс по делу бывшего руководителя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергея Трифанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2022 года, по версии следствия, Трифанов со своим 17-летним приятелем Вячеславом Галявовым избили 49-летнего саткинца, требуя сообщить пароль от банковской карты. Получив доступ к счету, они сняли с него 450 тысяч рублей, а мужчину увезли в лес, где он скончался. Подельники спрятали тело в камере теплотрассы.

Когда мужчину начала искать полиция, они испугались, нашли тело, лопатой отрубили ему голову и спрятали снова. Труп мужчины нашли в августе. На убийц вышли очень быстро. Галявов сразу же во всем признался.

Подельникам предъявили обвинение по пунктам «ж, з» части 2 стати 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем), а Трифанову еще по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что глава саткинского отделения МГЕР вступил в половую связь с несовершеннолетней, пообещав ей за это деньги.

После предъявления обвинения Трифанова исключили и из МГЕР, и из «Единой России».

Челябинск, Павел Зварзин

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