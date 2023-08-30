Движение на трассе М5 «Южный Урал» закроют на несколько часов

В Челябинской области 31 августа будет закрыто движение на трассе М-5 в Ашинском районе. Ограничения связаны с очередным этап буровзрывных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», движение будет закрыто на участке с 1565 по 1576 километр с 9:00 до 14:00.

Легковые автомобили смогут объехать закрытый участок через Ашу, Миньяр и Сим. Грузовому транспорту придется ждать до окончания работ.

Челябинск, Павел Зварзин

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