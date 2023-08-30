В Магнитогорске пытались украсть 5-летнего ребенка

В Магнитогорске женщина пыталась украсть из лифта чужого ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. Пятилетняя девочка ехала в лифте без родителей, но с соседкой с другого этажа. Женщина предложила ребенку зайти в гости, та отказалась. Тогда соседка не дала ребенку выйти на нужном этаже, увезла выше и попыталась затащить в свою квартиру. Девочка закричала. Ее крики услышала мать, которая ждала дочь дома.

Женщина бросилась на 9 этаж, откуда доносился шум, забрала ребенка и вызвала полицию. Объяснить свое поведение соседка не смогла ни матери, ни полицейским.

Как оказалось, дома у нее находились муж и двухмесячный ребенок.

«Женщина находилась в неадекватном состоянии, – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области. – В настоящее время в отношении женщины составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех деталей инцидента».

Почему пятилетняя девочка ехала одна в лифте, не уточняется.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»