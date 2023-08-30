Самые крутые слухи недели: ну, что, красивая, поехали кататься…

С помытой шеей

Говорят, приезд актера Сергея Безрукого и кинематографической К в Троицк на съёмки «фильмы» про адвоката Плевако, который детство и года три отрочества провел в этом городе, всколыхнул не только местный «Клуб четырёх камер», то есть сообщество кинолюбителей и киноманов, но и городские власти. Мэр Виноградов, болтают, так расчувствовался, что велел отменить намеченное на выходные тотальное отключение воды (регулярно практикуемое при правлении этого последнего госменеджера-«дубровца») в вверенном ему местечке. Поэтому горожане в минувшие субботу с воскресением радовались вдвойне: воде и зрелищам.

А посмотреть было на что. Тот же Виноградов не отставал от Безрукова ни на шаг и вовсю фотографировался с киношниками и их «инструментами». В городе хихикают: «Щелкать киношной хлопушкой у мэра получается лучше, чем руководить».

Текслер, прокати!

Говорят, не останутся на этой неделе без шоу и челябинцы. Правда, в главной роли будет не известный российский лицедей, но тоже не последнее лицо региона.

Пиарщики губернатора в очередной раз – время-то грядет выборное – решили приблизить главу исполнительной власти к народу. Способ «набора популярности» избрали проверенный – на двух российских президентах: на Борисе Ельцине, когда тот был еще первым секретарем Свердловского Обкома КПСС и катался инкогнито то в городском автобусе, то в троллейбусе; и на Владимире Путине, который (еще премьером) показал себя в качестве пилота (правда, второго) истребителя, а позже открывал движение на известном мосту за рулем КАМАЗа и также самолично тестировал автовазовскую новинку Ладу Весту.

Но, как давно заметили великие умы, второй раз пиаровский ход оборачивается фарсом. Алексей Леонидович, болтают, собирается 1 сентября прокатиться на новеньком троллейбусе (от челябинского завода холдинга «Синара – транспортные машины»), первый маршрут которого начнет регулярное движение, согласно подписанным давным-давно документам, именно в этот день. Зачем АЛТ это сделает, понимает только ближний круг, остальные действующие лица предстоящего аттракциона, прекрасно осведомленные об элитных транспортных предпочтениях губернатора и его клевретов, потешаются над затеей, называя её, в лучшем случае, политическим цирком.

Педагогический кризис

Говорят, педагогические круги, а также просто чиновники областного центра и некоторые иные элиты в преддверии нового учебного года не столько обсуждают кандидатуру нового министра регионального образования, сколько нетривиальную для провинции проблему: отставит ли новая метла (хотя, скорее всего, ею станет зам предыдущей – бывший директор радиотехникума) руководителя одной из престижных городских школ, в которой из года в год повторяется один и тот же скандальный сюжет.

Подобные скандалы имеют обыкновение выстреливать в самое неподходящее для местных властей время, а в школах «неудобные истории», как показывает практика, могут замалчиваться и заминаться годами, но потом эта бомба замедленного действия сносит с мест всю педагогическую иерархию начисто.

Тот факт, что о неприемлемой ситуации в известной челябинской школе начали вовсю говорить горожане, уже опасен для городских чиновников, особенно на фоне предстоящих выборов – главных в стране и важных в регионе и областном центре.

Перманентная перезагрузка

Говорят, перезагрузкой местного отделения ЕР и минобраза, АЛТ свою кадровую политику не ограничит. К зиме намечается смена начальства в минсельхозе и, вероятно, в это же время произойдут рокировки в министерстве здравоохранения. Агата Ткачева, болтают сплетники, уже всерьез нацелилась стать «Альтманом», то есть главврачом областной больницы. На ее место претендует, кроме всех прочих медицинских вип-лиц, главврач 8-й детской поликликники, персона чрезвычайно медийная, Антон Рыжий. Который прославился многими занятными выходками – в регионе и даже в РФ: то врачей на самокаты «пересаживает», то незамужним медсестрам женихов ищет, то айтишников завлекает эргономичными столами и креслами. Ну, а медицинская общественность в шоке от его менеджерского кредо: «Поликлиника должна работать как конвейер Форда…»

Как грустно шутят медики: «Агата Ткачева – министр, это, конечно, катастрофа, но министр Рыжий – это апокалипсис…»

Без яблок

И в крупнейшем вузе региона новый учебный год начинается, кроме самых разных сложностей, знаково. ППС и прочим сотрудникам ЮУрГУ, говорят, запрещено использовать в «производственных» целях технику корпорации «Apple».

Учитывая, что еще живы очевидцы победных реляций ректората о том, что универ тотально «обмакинтошен», наблюдатели пристально следят – кому и по какой цене уйдет дорогущая продукция американцев, находящаяся на балансе различных служб и подразделений вуза.

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