31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2023, четверг

10:00 Челябинск – Акция по ликвидации рекламы запрещенных веществ «Краски жизни» (ул. Бориса Хмельницкого, 6)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Меры ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры» (Центр управления регионом Челябинской области, ул. Воровского, 46, второй этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Презентация обновленного зала абонемента (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Посвящение в студенты ЮУрГУ (площадь перед главным учебным корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам женского предпринимательства (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

13:00 Челябинск – Подведение итогов купального сезона в Челябинске с участием заместителя главы города Александра Астахова (база МЧС, Шершневский бор, проезд 4)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Вернисаж персональной выставки художника Михаила Воронова-Кушаковского «Мой Челябинск» (Челябинский центр искусств, выставочный зал, ул. Сони Кривой, 30)

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